Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı

11.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:40

Türk Kızılay'ın kritik kan stok seviyesinde düşüş başladı. Kızılay, düzenli bağışçılarına gönderdiği SMS'lerle bağışçılarını kan vermeye davet etti.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havalardan dolayı Türkiye genelinde kan bağışında düşüş yaşanmaya başladı. Bağıştaki düşüş, Kızılay için hayati önem taşıyan kritik stok seviyelerinin de azalmasına neden oldu. Hastanelerin acil kan ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamayan Kızılay, kritik stok seviyesini yükseltmek için halktan yardım istedi. Sistemlerinde kayıtlı olan düzenli kan bağışçılarının cep telefonuna, "Sayın bağışçımız, yoğun kan ihtiyacı sebebiyle stoklarımız azalmıştır" şeklinde bir SMS gönderip, kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Mesajda, bağışçının bulunduğu şehirdeki kan bağış noktaları belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TAM DESTEK

Kızılay'ın kan ihtiyacı çağrısına ilk destek Kahramanmaraş'tan geldi. Kızılay'ın il genelindeki kan alma noktalarından biri olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobil kan bağış aracına gelen vatandaşlar, dışarıda formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

Kaynak: DHA