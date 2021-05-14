Kızılay'dan İtfaiye'ye bayram ziyareti
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Kızılay'dan İtfaiye'ye bayram ziyareti

Kızılay'dan İtfaiye'ye bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Diğer zamanlarda olduğu gibi ramazan ayında da özveri ile çalışan Kızılay Başkanı Himmet Bora ekibi, yine canlarını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeden ve tam kapanma süresindeki bayramda da işlerinin başında olan personelin bayramını kutladı, başarılı çalışmalar dileklerinde bulundular. Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, hatırlamanın güzel olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı Edremit Şubesi'ne teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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