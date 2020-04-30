Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı

Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı
30.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:00

- Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı Kızılay, sağlık çalışanlarına tıbbı malzeme desteğine devam ediyor Türk Kızılay Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını desteklemeye devam ediyor.

- Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı

Kızılay, sağlık çalışanlarına tıbbı malzeme desteğine devam ediyor

İSTANBUL - Türk Kızılay Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı, cerrahi önlük, dezenfektan, siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzemeyi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine teslim etti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde düzenlenen teslim törenine Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufak Tükek, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık katıldı. Türk Kızılayı, dezenfektan, siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan medikal malzemeyi Çapa Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarına teslim etti. Koronavirüs tedavisinde etkin rol oynayan Çapa Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarının ihtiyacı olabilecek malzemeler Türk Kızılay aracılığıyla ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünya çapında verilen covid savaşının Türkiye cephesinde bu cephenin en önemli aktörlerinden, savaşçılarından birisi olan benim de mezun olduğum İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Kampüsü'ndeyiz. Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde cephenin en önünde bu korona virüse karşı mücadele eden sağlıkçılarımızın korunmasına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kişisel koruyucu ekipmanların, dezenfektan ve antiseptik solüsyonların Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne ve Hastanesi'ne teslimi noktasında bir proje gerçekleştiriyoruz. Faaliyetimiz aslında sadece burayla sınırlı değil. Coca-Cola Vakfı'nın Kızılay ile birlikte yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde bu ekipmanlar 24 farklı üniversite hastanemize teslim edilecek. 10 bini aşkın sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli kişisel koruyucu ekipmanlarını, maskeleri, eldivenleri, tulumları, gözlükleri, antiseptik solüsyonları bu tür kapsamlı malzemeleri 24 üniversite hastanemize bu anlamda teslim etmiş olacağız. Coca-Cola Vakfı'nın bu anlamda kişisel koruyucu ekipmanlar dışında özellikle bu çerçevede yapmış olduğu yardım 2 buçuk milyon lira değerinde bir yardım. 65 yaş üstü yaşlılara birlikte yapacağımız gıda kolisi yardımı yine Coca-Cola ile beraber o da 2 buçuk milyon lira değerinde bir katkı anlamını taşıyor. Yine Türk Kızılay, AHBAP Derneği ve Coca-Cola'nın birlikte kafe ve restoran çalışanlarına şu anda maalesef işlerine gidemeyen ve gelirleri bu anlamda azalmış olan vatandaşlarımıza yönelik 3 milyon liralık bir yardım çeki projemiz var. Birlikte bunları yürüteceğiz. Yine Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte gıda bankaları üzerinden de 2 milyon liralık bir Ramazan gıda paketi desteği bu anlamda sunulmuş olacak. Yani bu yaklaşık 10 milyon liralık katkı. Coca-Cola'nın yapmış olduğu katkı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarına harcanacak. Kalan kısım da ihtiyaç sahiplerine gıda destekleri olarak gidecek" dedi.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "Pandemi sürecinde gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi olarak, diğer hastaneler olarak çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda sağlık sistemimizdeki güzel gelişmelerle birlikte gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın, devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın bu süreçte bizim her zaman yanımızda olduğunu ve her daim bizi bu konuda desteklediklerini söyleyebilirim. Bundan ileride gururla bahsedeceğimizi çok iyi biliyorum. Şu ana kadar hiçbir malzeme sıkıntısı çekmememizin sebebi de gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmaları ve hayırsever kurumlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın bizi bir an olsun yalnız bırakmamaları. Görüyorsunuz pandemi sürecinin ortalarındayız şu anda. Hala yardımlar ve destekler devam etmekte. İnanın her gün ülkenin her yerinden aranarak bir ihtiyacımızın olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorulmakta ve gerekli olan ekipman ihtiyacımız giderilmekte. Zaten devletimiz de buradan birçok ülkeye yardım elini uzatmakla ne kadar alicenap bir millet olduğumuzu herkese göstermiş bulunmaktayız. Burada tabi sağlık çalışanlarımızın korunması birinci önceliğimiz. Şunu da gururla söyleyebilirim ki dün sayın Bakanımız açıkladı 7 bin küsur sağlık çalışanı bu süreçte hastalandı. Bizim fakültemizde inanın çok sayıda insan bu hastalığa yakalanmıştır. Gerçekten bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu koruyucu ekipmanların uygun bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi. Nöbet hizmeti veren hemşire olsun hekim olsun diğer arkadaşların bu ortamda bulunan kişilerin bu koruyucu ekipmanları kullanmaları son derece önemli. Şuan için depomuzda yeteri kadar malzememiz var. Kızılay ve Coca-Cola'mız sağ olsun bu noktada yapmış oldukları desteklerde bizleri sevindiriyorlar. Bu saf malzemeleri her zaman gerekli. Çünkü çok sık tüketilen malzemeler. Henüz savaşı bitirmiş değiliz. Savaş devam ediyor pandemi ile. Bu sürecin de ne kadar süreceği belli değil. Ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şu anda hastaneler bazında bu savaşı kazanmış gibi görünüyoruz. Ancak toplumun diğer kesimlerinde de salgının tamamen bittiğini söylemek için tabi vaka sayısının da azalmış olması gerekiyor. Ama şunu güzel bir haber olarak vereyim. Gerçekten hastanelerimizde bir iki haftadır bir rahatlama bir güzellik söz konusu. Servislerimizde yatan hasta sayısında bir azalma söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Fakat savaş henüz kazanılmış değil. Dediğim gibi sahada da Türkiye'nin her yerinde bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu savaşın kazanılması gerekiyor ki bu savaşı tamamen bitirmiş olduk diyelim" şeklinde konuştu.

Törende kısa bir konuşma yapan Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic, "Bu krizin en önemli kahramanları olan sağlık çalışanlarına destek olmak gurur verici" dedi.

Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Haber
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Hande Yener Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Selçuk İnan Mauricio Isla Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Kızılay'dan İstanbul Üniversitesine medikal malzeme bağışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:42:19. #1.15#
title