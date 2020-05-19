Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım Türk Kızılayı, Güroymak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, Güroymak ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Bitlis Şubesince gönderilen gıda paketleri ve nakdi yardımlar, Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılayı Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gölbaşı beldesinde karantinaya alınan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi yardımında bulunduklarını belirtti.

Ramazan ayı içerisinde de ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda, 100 aileye nakdi yardım yaptıklarını anlatan Cengiz, "Bu mübarek ramazan ayının bereketi o kadar çok ki bizler ihtiyaç sahibine gıdayı ulaştırdıkça hayırseverlerin sayısı ve destekleri arttı. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa Türk Kızılayı Bitlis Şubesi olarak kapılarına gittik. Onların emanetini taşıyoruz. Allah onlara nasip etti." dedi.

Kaynak: AA