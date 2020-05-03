Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi
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Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi
03.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:11

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 580 aileye gıda yardımında bulundu.

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 580 aileye gıda yardımında bulundu.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere Siverek Kızılay Şubesi, ilçe merkezinde bulunan 9 mahallede 580 aileye, bir ay yetecek gıda kolisi yardımında bulundu.

Daha önce Kızılay'da isimleri kayıtlı bulunan ve incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gönüllüler tarafından yardımları ulaştırıldı.

Yardım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Kızılay Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı,' İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini' vurgulayarak, şunları kaydetti," Ramazan ayı hürmetine ilçemizde vatandaşlardan bizden bir ikram niyetiyle 3 bin ekmek dağıttık, ayrıca Ramazan ayı içinde 580 aileye erzak kolisi yardımını yaptık. Erzak kolimiz içerisinde 5 kişilik aileye bir ay yetecek temel gıda malzemeleri bulunmakta. Ramazan ayı içerisinde 190 bin Türk Liralık erzak yardımı gerçekleştireceğiz ve ayrıca çocuk başına 150 TL olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere 43 bin beşyüz liralık destekte bulunacağız" dedi.

Karahanlı desteklerinden dolayı Kızılay Genel Merkezinde teşekkür ederek, vatandaşlardan zekat ve fitrenin Kızılay'a bağışlamalarını istedi.

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi

Kaynak: İHA

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