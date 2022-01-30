Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği, hayırseverlerin de destekleri ile hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılay olarak 2022 yılını dayanışma yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, Kızılay gönüllüleri ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ile birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri, yaşlıları ve engellileri ziyaret ettiklerini belirtti.

Hayırseverlerin emanetlerini yerlerine teslim ettiklerini belirten Sivritepe; "2022 yılını Kızılay olarak dayanışma yılı ilan ettik. Kızılay olarak soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve engellileri ziyaret ederek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Ailelerimize gıda, giyim, konserve, hijyen ve temizlik setleri ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin emanetlerini yerlerine teslim ediyoruz. Bizlere destek veren tüm hayırseverlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Mazlumların, mağdurların, yaşlıların ve engellilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."dedi. - ÇORUM