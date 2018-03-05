Kızılay'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Türk Kızılay'ı Mardin Şubesi tarafından Mardin genelinde bulunan okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.

Kızılay Mardin Şube Başkanı Muzaffer Esendemir tarafından daha önce belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ayakkabıları tek tek dağıtıldı. Esendemir, Türk Kızılay'ı Mardin Şubesi olarak bir ayakkabı firması tarafından gönderilen ayakkabıları kentte tespit edilen bazı okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını söyledi. Kızılay aracılığı ile Mardin'de bulunan bazı okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci ve bazı vatandaşların çocuklarına yönelik 700 çift ayakkabı dağıtımı yaptıklarını belirten Esendemir, "Çocukları mutlu ettik. Onların sevinçlerine ortak olduk. Kızılay Mardin Şubesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelen yardımları doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - MARDİN