Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
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Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi

Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Muradiye ilçesinde yeni dünyaya gelen bebeklerin temel ihtiyaçlarının içerisinde yer aldığı 'Hoş Geldin Bebek' çantaları Kızılay ekibi tarafından ailelere hediye ediliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde yeni dünyaya gelen bebeklerin temel ihtiyaçlarının içerisinde yer aldığı 'Hoş Geldin Bebek' çantaları Kızılay ekibi tarafından ailelere hediye ediliyor.

Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay ve gönüllüler, dünyaya gözlerini açan minik bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek, beraberinde götürdükleri hediyeleri takdim ediyor. Gelen talep üzerine yeni doğan bebek ve ailesini tespit ettiklerini ifade eden Yay, "Başvuruların kabul edilmesiyle Kızılay gönüllüleri aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak; bebek bezinden kıyafete, emzikten biberona bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren bir çanta hediye ediyoruz. Böylece ailelere bir nebze de olsa destek sağlanmış oluyor" dedi.

"Hep birlikte daha iyiye diyerek çıktığımız bu yolda, komşularımızın acılarını da mutluluklarını da paylaşıyoruz" diyen Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay, "9 aylık serüvenin sonunda tarifi olmayan birçok duyguyu bir arada yaşayan ailelerimizin sevincini yürekten paylaşıyoruz. Bu bilinçle Hilal-i Ahmer'den beri hayata geçirdiğimiz 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ilçemizdeki 0-12 aylık bebeklerin evlerine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ziyarete gidilen ailelere destek olmak adına bebeklerin temel ihtiyaçlarını kapsayan çantayı onlara hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi
Kızılay'dan 'Hoş Geldin Bebek' hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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