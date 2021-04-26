Kızılay'dan hastalara anlamlı yardım
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Kızılay'dan hastalara anlamlı yardım

Kızılay'dan hastalara anlamlı yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay Yeşilyurt Şubesi, ihtiyaç sahibi olan hastaları da unutmadı.

Kızılay Yeşilyurt Şubesi, ihtiyaç sahibi olan hastaları da unutmadı. Kızılay gönüllüleri, hastanede tedavi gören hastalara giysi yardımında bulunarak onları bu zor süreçte yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Pandemi döneminde sosyal yardım projelerini arttırarak devam ettiren Yeşilyurt Kızılay Şubesi, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hastalar için de harekete geçti. Hastane yönetimi ile koordineli hareket eden Kızılay ekipleri, ihtiyacı olan hastalara eşofman, pijama ve giysi yardımında bulundu.

Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, hayatın her alanını etkileyen zorlu bir pandemi sürecinden geçtiklerini belirterek, "Şube olarak çeşitli alanlarda ulaşabildiğimiz ölçüde çok fazla insana ulaşabilmek ve paylaşarak sıkıntılı süreçleri hafifletmek istiyoruz. Bugün de yatan hastalarımız için hastane yönetiminin de katkısı ve koordinasyonu ile giysi yardımında bulunduk. Bu süreçte destek olan başta hastane Müdürümüz Erdal Akbakay olmak üzere tüm Malatya EAH çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastane Müdürü Erdal Akbakay ise, Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde hastanelerde kalan hem hastaların hem de yakınlarının maddi ve manevi destek ihtiyaçları çok daha belirgin. Dolayısıyla böyle bir dönemde hastaları da hatırlanmış olmaları nedeniyle başta Dr. Dilek Hanım olmak üzere tüm Yeşilyurt Kızılay Şubesi gönüllülerine hastalarımız ve kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kızılay'dan hastalara anlamlı yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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