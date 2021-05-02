Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
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Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram

Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine ikram gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine ikram gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gece gündüz görevlerini icra eden emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine Ünye Kızılay ekibi hurma, çay, poğaça ve börek ikram etti. Gündüz Kızılay Gençlik Kolları tarafından iftar öncesi hurma dağıtımı yapılırken, akşamda Kadın Kolları ile beraber çay, poğaça ve börek ikram edildi. Ünye Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük, "Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şu günlerde Kızılay Gençlik Kolları ve Kadın Kolları olarak polis, jandarma ve itfaiye çalışanlarımızı ziyaret ettik. Emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerimize çay, poğaça ve börek ikram ettik. Gündüz ise iftar öncesi hurma dağıtımı yaptık. Çünkü fedakarlığın asıl kahramanları devletimiz için gece gündüz demeden görevini icra eden güvenlik güçlerimizdir. Bizlerde Kızılay ailesi olarak bu süreçte onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi. - ORDU

Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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