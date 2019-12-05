Kızılay'dan Gönüllüler Günü'nde bir 'İyilik Hikayesi"

05.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:42

Türk Kızılay, Van'da yaşam mücadelesi veren İkram Yılmaz'a destek olarak onun için sıcak bir yuva inşa etti.



Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Balaklı köyünde yaşayan zihinsel engelli İkram Yılmaz'ın yaşam mücadelesini öğrenen Türk Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, acilen ihtiyacı olan evin yapılması için girişimlerde bulundu. Hayırseverlerin bağışları ve Muradiye ilçesindeki Kızılay gönüllülerin çalışmalarıyla ev kısa sürede tamamlandı. Kızılay'da gönüllülerinin fedakar ve özverili çalışmalarını herkese duyurmak adına 5 Aralık Gönüllüler Günü'ne özel olarak "İyilik Hikayeleri" adı altında, gönüllülüğe adanmış hayatların iyilik dolu gerçek hikayelerini anlatan bir belgesel hazırladı. "Sıcak bir Yuva" adını verdiği belgesel film iyiliğe örnek olarak Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yayımlanmaya başladı.



5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay dünyanın en büyük gönüllü hareketlerinden biri. 151 yıl önce yine birkaç gönüllü hekim tarafından kurulan ve bugüne kadar sayısız gönüllümüzün omuzlarında yükselen, bugün de gönüllü olarak bizlerin bayrağı devraldığımız bu eşsiz yardım çınarı, yine gönüllülerin ellerinde sonsuza kadar yaşama kararlılığındadır. Kızılay yurt geneline yayılmış on binlerce gönüllüsü ile her gün binlerce ihtiyaç sahibine destek vermektedir. Van'da İkram Yılmaz kardeşimizin evini onarırken, Bolu Dağı'nda yolda kalmışlara sıcak bir çorba, Çukurova'da tarım işçilerine gıda, kıyafet yardımı, milyonlarca mülteciye kol kanat germektedir. Biz, hiçbir karşılık beklemeden bir kişiye iyilik yapmak isteyen tüm gönüllüleri Kızılay hilali altına bekliyoruz. Bu vesileyle milyonlarca hasta ve yaralıya şifa olan kan ve kök hücre gönüllülerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA