Kızılay'dan Evi Yanan Aileye Yardım

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evi yanan aileye Türk Kızılayı yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi yetkilileri, Bıçkıyanı köyünde yaklaşık 5 gün önce Hasan Öztürk'e ait 2 katlı evde çıkan yangın sonrasında inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında evde yaşayan ve yangın sonrasında bir yakınlarına sığınan 5 kişiye giyim, gıda ve kışlık yakacak yardımı yapıldı.

Köy Muhtarı Cihan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin kış gününde acı bir olay yaşadığını ifade etti.

Her zamanki gibi Türk Kızılayı'nın mazlumun sesine kulak verdiğini belirten Bayrak, şöyle konuştu:

"El birliği ile ailenin yaşam koşullarını hep birlikte yeniden sağlayabiliriz. Ancak bir can kaybı olsa bunu hiç kimse karşılayamaz. Şimdiden yardım etmek için seferber olan tüm kurum ve vatandaşlara köylümüz adına teşekkür ediyorum."

Bayrak, Kaynaşlı Kaymakamlığı'nın da olayı takip ettiğini ve gereken yardımın sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA