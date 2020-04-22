Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest MUŞ'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında harekete geçen Türk Kızılayı Muş Şubesi ekipleri, ziyaretler sırasında evde olan çocuklara, içinde çikolata, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketleri hediye ediyor.

MUŞ'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında harekete geçen Türk Kızılayı Muş Şubesi ekipleri, ziyaretler sırasında evde olan çocuklara, içinde çikolata, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketleri hediye ediyor.

Türk Kızılayı Muş Şubesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları gideriliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde, kentte belirlenen adresler tek tek ziyaret edilirken, evden dışarı çıkamayan çocuklar da unutulmadı. Ekipler, çocuklar için çikolata, kek ve oyuncak gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı özel paketler hazırladı. Sokağa çıkmaları salgın nedeniyle yasak olan çocuklara sürpriz yapan Kızılay görevlileri, paketleri teslim etti.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını giderme çalışmalarının yanı sıra çocuklar için harekete geçtiklerini belirtti. Koç, "Türk Kızılayı her alanda güzel faaliyetler yürütüyor ama bunu yaparken de bizim yarınlarımız olan çocuklarımıza da jestler yapıyor. Küçük de olsa onlara paketler hazırlıyoruz. Evlerinde onları ziyaret ediyoruz, gönlünü almaya çalışıyoruz. Lütfen çocuklarımız evde kalsın" diye konuştu. Türk Kızılayı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa ise "Her gün sahalardayız. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz ev kalmadı. Bu arada çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız bu süreçte evde oldukları için onları küçük ödüllerle ödüllendirmek istedik. Böylece çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışacağız. Onlar evde oldukları sürece bizim sürprizlerimiz bitmeyecektir" dedi.

Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye ve evlerden çıkamayan çocuklara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA