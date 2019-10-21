Kızılay'dan eğitim desteği

21.10.2019 14:32

Türk Kızılay Fatsa Şubesi ilçede belirlenen 10 okulda eğitime yönelik yeni bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu.



Türk Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Gökhan Hocaoğlu, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm gönüllü kadromuzla birlikte sürekli sokaklardayız ve ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Bununla birlikte sürekli yeni projeler üreterek farklı neler yapabilir diye kafa yoruyoruz. Daha önce içerisinde birçok birimi barındıran 'Halk Market' isimli projemizi açıklamıştık. Şimdide Fatsa'da eğitim adına ne yapabiliriz diye düşündük ve yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte yeni bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız bir protokolle belirlediğimiz 10 tane okulda Kızılay Köşesi, Robotik Kodlama Sınıfı, Zeka Küpü Sınıfı, Kızılay Kütüphanesi çalışmalarımızı başlatacağız. En kısa sürede bu sınıflarımızı tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına açacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA