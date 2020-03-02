Kızılay'dan doğam yapan annelere "Sevgi Bohçası"

02.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:49

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi, Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere "Sevgi Bohçası" hediye ediyor.



Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi annelere "Sevgi Bohçası" hediyesi devam ediyor. Bu kapsamda doğum yapan annelere hediyeleri Kızılay yönetimince teslim edildi. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığımız Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyaç sahibi Annelere 'Sevgi Bohçası' dağıtımına devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu üyemiz Suzan Yonca ve Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte Doğum Yapan annelerimize ziyarette bulunularak sevgi bohçalarını doğum yapmış annelere hediye edilmiştir. Doğum yapmış olan annelere geçmiş olsun dileklerimizle tebrik ediyor, yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA