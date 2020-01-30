Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama
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Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama

Türk Kızılayı tarafından Sivrice merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı.

30.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:46
Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama

 

 Türk Kızılayı tarafından merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği 'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı. 

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da çalışma başlatan Kızılay ekipleri, afetzedelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, deprem bölgesinde sokaklara hayvanlar için mama bıraktı. Kızılay görevlileri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Kaynak: DHA
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