Kızılay'dan dar gelirli vatandaşlara Ramazan yardımı Erzincan'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da gıda yardımı yapılıyor.

Erzincan'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da gıda yardımı yapılıyor.

Covid-19 salgınından etkilenenlere verdiği desteklere Ramazan yardımlarını da ekleyen Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanlığı toplumun tüm kesimlerini kucaklama çalışmaları sürüyor. Türk Kızılay'ın, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından Erzincan genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında gıda yardımı yapılıyor. İl genelinde muhtarlardan, ihtiyaç sahiplerinden, kanaat önderlerinden, STK'lardan gelen talepler Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli bir şekilde incelenerek en kısa süre içerisinde gıda yardımları vatandaşlara ulaştırılıyor.

Türk Kızılay'ı Erzincan şube Başkanlığında görev yapan 6 personel, Vefa grupları ve Kızılay gönülleri ile yardımlar mesai gözetilmeksiniz, İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülerek bizzat kendilerine teslim ediliyor.

Kızılay tarafından yapılan yardımlar Ramazan ayında devam ederken, şimdiye kadar İl genelinde 640 ihtiyaç sahibi vatandaşa 400 TL'lik yardım çeki, 2 bin 880 vatandaşımıza 300 TL'lik yardım çeki, 3 bin 533 vatandaşımıza ise gıda paketi verildi. Ayrıca İşyeri Kapatılan esnafımıza, Oda başkanlıklarının aracılığıyla destek sağlanmıştır. 65 Yaş üstü olup evden çıkamayan vatandaşlarımıza pide, ekmek dağıtımı yapılırken, Tüm engelli bireylerimize de destekte bulunulmuştur.

Kızılay'ın Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattığını ifade eden Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, "Kızılay olarak yıl boyunca İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle ise yardımlarımızda artış yaşanıyor. Erzincan'da faaliyet gösteren 6 market ile anlaşma yaparak vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını gidip marketlerden temin etmeleri adına yardım çekleri verdik. Yardım çekleri dışında da gıda kolileri dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımız hali hazırda devam etmektedir. Yardımları bizzat personelimiz vatandaşların evine götürerek teslim etmektedir. Kızılay olarak hizmette ara vermeden devam edeceğiz. Bu yardımların halkımıza dağıtılmasında emekleri bulunanlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA