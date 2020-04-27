Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi
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Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi Kızılay Adana Şubesi, dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 adet Ramazan pidesi dağıtıyor Kızılay Adana Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.

27.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:15
Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kızılay Adana Şubesi, dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 adet Ramazan pidesi dağıtıyor

ADANA - Kızılay Adana Şubesi tarafından dar gelirli ailelere her gün 4 bin 200 Ramazan pidesi dağıtılıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kızılay Adana Şubesi de harekete geçti. Daha önceki yıllarda gıda kolisi dağıtan Kızılay bu yıl hem gıda kolisi hem de Ramazan pidesi dağıtmaya başladı. Kızılay özellikle sokağa çıkma kısıtlaması ve dar gelirli 65 yaş üstü vatandaşlara iftara az bir zaman kala pide dağıttı. Bütün Kızılay ekipleri Adana'da mahalle mahalle seferber olurken vatandaşlar bu hizmet karşılığında çok mutlu oldu. Kızılay Ramazan boyunca her gün 4 bin 200 adet pide dağıtacak.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Ramazan ayı boyunca muhtaca, dar gelirli ailelere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılay'dan dar gelirli ailelere Ramazan pidesi

Kaynak: İHA

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