Kızılay'dan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür plaketi

22.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:56

Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür plaketi verdi.

Türk Kızılay'ı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçede en son deprem bölgeleri ve İdlip için yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Koç, yıl içinde düzenledikleri kan bağışı başta olmak üzere tüm kampanyalarda kendilerine destek veren başkana teşekkür etti.

Koç, Çubuk'ta birçok kampanya düzenlediklerini söyledi. Ankara'nın ilçeleri arasında en çok kan kampanyası düzenleyen ilçenin Çubuk olduğuna dikkati çeken Koç, kan bağışı kampanyasının yanında kurban, gıda ve giysi gibi kampanyalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kampanyalardan elde ettiklerini başta ilçe halkı olmak üzere mültecilere dağıttıklarını anlatan Koç, '"Kan bağışını ilçemizde her ay düzenliyoruz. Vatandaşlarımızda bizlere bu noktada büyük destek veriyor. İlçemizde düzenlediğimiz tüm kampanyalara vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Sağolsun başkanımız da bizlere her konuda destek veriyor. Bu anlamla başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı plaket vererek teşekkür etmek istedik." dedi.

Türk Kızılayı'na yardımcı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Başkan Demirbaş da "Dünyanın en önemli ve ülkemizin gözbebeği yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay'a elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle de kan bağışı insan hayatı için önemini hepimiz biliyoruz. Kan vermek hayat kurtarır. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz de Kızılay'a elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Koç, Başkan Demirbaş'a katkılarının anısına teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA