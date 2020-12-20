Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

20.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:13
Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, ihtiyaç sahibi 50 aileye Türk Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, ihtiyaç sahibi 50 aileye Türk Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türk Kızılay Çorlu Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda yardımı yapıldı. Gönüllülerin de destek verdiği dağıtımda erzak, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Kızılay Çorlu Şube Başkanı Ali Can Yılmaz, "Kısıtlama nedeniyle önceden belirlediğimiz 50 aileye 25 Kızılay gönüllüsüyle içinde yumurta, süt, et ve ekmeğin olduğu kolileri dağıttık. Katılım sağlayan gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kızılay'dan Çorlulu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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