Kızılay'dan çocuklara çikolata, büyüklere maske
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Kızılay'dan çocuklara çikolata, büyüklere maske

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Kızılay'dan çocuklara çikolata, büyüklere maske
29.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:57

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için hazırlanan 2 bin çocuk paketi, Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı. Bu esnada çocuklara çikolata ikramı yapan Kızılay, kent genelinde 12 bin adet de maske dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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