Kızılay'dan çocuklara çikolata, büyüklere maske Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Korona virüsü (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için hazırlanan 2 bin çocuk paketi, Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı. Bu esnada çocuklara çikolata ikramı yapan Kızılay, kent genelinde 12 bin adet de maske dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA