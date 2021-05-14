Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi gönüllüleri, kadın kolları ve gençlik kolları tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan bin 500 çocuğa bayram hediyesi verildi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Zonguldaklı hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum başta aziz milletimiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan ümmetimiz olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temenni ediyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanlığı olarak tüm gönüllülerimizle kadın kollarımızla gençlik kollarımızla birlikte Köylerimizde ve mahallelerimizde Yaklaşık bin 500 tane çocuğumuzu sevindirmek için bayramlık kıyafet dağıtacağız çocuklarımızı sevindirmek için bu mübarek ramazan Bayramı'nda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan hayırsever iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum yine bizden hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen her daim yanımızda olan başta sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere, Zonguldak Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan'a ve milletvekillerimize huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve tüm Zonguldaklı hemşehrilerimin 11 ayın sultanı olan rahmet ayı bereket ayı olan Ramazan bayramlarını kutluyorum daha nice bayramlara ulaşmalarını Rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı