Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri

Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından 'İyilik kime yakışmaz ki' sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara bayram hediyeleri dağıtıldı.

Türk KızılayBilecik Şubesi tarafından 'İyilik kime yakışmaz ki' sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara bayram hediyeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'İyilik kime yakışmaz ki' sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara başta kıyafet olmaz üzere hediyelik eşya, ailelerine ise gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Bu bayramda hem aileleri hem de çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olduğunu anlatan Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun, "Kızılay'da esas olan gönüllük ve iyi niyettir. Bu bilinçle iyilik için koşmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm Bilecik halkının bayramınızı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri
Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri
Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri
Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay'dan çocuklara bayram hediyeleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:39:50. #1.16#

title