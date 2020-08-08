Kızılay'dan Beyrut için "uzat elini" çağrısı
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Kızılay'dan Beyrut için "uzat elini" çağrısı

Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlamanın oluşturduğu can ve mal kayıplarının ardından Türk Kızılay yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor.

Kızılay'dan Beyrut için
08.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:22

Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlamanın oluşturduğu can ve mal kayıplarının ardından Türk Kızılay yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor. Yardım malzemelerinin ilk bölümünü ve uzman ekibini ülkeye ulaştıran Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Kampanyayla Beyrut'a destek olan vatandaşlar yaraların daha hızlı sarılmasına katkı sağlayacak.

5 Ağustos Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, şehrin limanındaki bir hangarda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada 100 üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı ve on binlerce insan patlamadan etkilendi.

Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderen Kızılay, yaraların sarılması için kampanya başlattı. "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" kampanyasına www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868'e YARDIM yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. Toplanan bağışlarla bölgedeki acil ihtiyaçlar karşılanacak. Lübnan'daki patlamadan etkilenenlere insani yardımlar ulaştırılmaya devam edecek.

Binlerce malzeme gönderildi

Öte yandan afete müdahale kapsamında; Türkiye'den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçı'na bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi.

Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi Lübnan Kızılhaçı ile birlikte alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor. Tüm hayırseverleri Beyrut için açılan kampanyaya destek vermeye çağıran Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Beyrut büyük bir acı yaşadı ve halen üzerinden şokunu atamadı. Binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı, kardeşlerimizi melcesiz, desteksiz bırakmayalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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