Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırına insani yardım gönderdi - Haberler
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Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırına insani yardım gönderdi

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırına insani yardım gönderdi

Türk Kızılay tarafından, Belarus-Polonya sınırındaki mültecilere bir tır insani yardım gönderildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay tarafından, Belarus- Polonya sınırındaki mültecilere bir tır insani yardım gönderildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Belarus'a gönderilmek üzere içinde ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu yardım tırının İstanbul'dan yola çıktığı belirtildi.

Yardım malzemelerinin tamamının Kızılay Lojistik Şirketi organizasyonuyla bölgeye ulaştırılacağı, talep doğrultusunda yeni sevkiyatların planlanacağı bildirildi.

Uğurlama törenine Türk Kızılay genel müdür yardımcıları Alper Küçük ve İbrahim Özer'in yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de katıldı.

Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırına insani yardım gönderdi

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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