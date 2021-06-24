Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya

Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kızılay'ın en büyük bağışçılarına verdiği Platin Madalya Ödülü, Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya takdim edildi.

Kızılay'ın en büyük bağışçılarına verdiği Platin Madalya Ödülü, Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya takdim edildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Üzer'in yanı sıra; Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fırat Karakurt, Bölge Planlama Sorumlusu Fuat Gülnahar ve Kök Hücre Kazanım Sorumlusu Mustafa Ünver hazır bulundu.

"Bölgemize bağlı kamu kuruluşlarımız ile birlikte iş birliği içerisinde yürüttüğümüz kan bağış kampanyalarına destekler artarak devam ediyor" diyen Dr. Abdullah Üzer, vermiş oldukları desteklerden dolayı kamu kuruluşlarına Türk Kızılay'ı olarak madalyalar takdim edildiğini belirterek: "Atatürk Üniversitesi de kan bağış çalışmalarımızı yürüttüğümüz kamu kuruluşlarımızdan bir tanesi. Yıllık ortalama 6000-6500 ünite kan aldığımız üniversitemiz olarak Platin Madalya almaya hak kazandı. Kan bağışı etkinliklerimize gösterdikleri ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Rektör Çomaklı: "Tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine Teşekkür Ediyorum"

"Bu ödül, Atatürk Üniversitesinin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne haiz, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşmayı bir görev sayan anlayışının tezahürüdür" ifadelerini kullanan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bölgeye hizmet veren önemli bir hastaneyi üniversite bünyemizde barındırıyoruz. Bu nedenle Türk Kızılay'ı ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz ve akademik ile idari personelimiz de sürekli kan bağışınca bulunuyor. Bu döngü devam ettiği müddetçe gereken ihtiyaçlar her zaman karşılık bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Platin Madalya Ödülünü almamıza vesile olan tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyor, Kızılay'a ise nezaketinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya
Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Tolga Yüce Emel Sayın Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay'dan Atatürk Üniversitesine platin madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 13:05:42. #1.13#

title