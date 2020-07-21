Kızılay'dan AK Parti'ye teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılay'dan AK Parti'ye teşekkür ziyareti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, pandemi süresince AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı bugün teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kızılay'dan AK Parti'ye teşekkür ziyareti
21.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:24

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, pandemi süresince AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı bugün teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) süresince AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 15 Haziran'da başlatılan ve bugüne kadar Kızılay'a yapılan 15 Bin 150 ünite kan bağışı nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a verdikleri destekten dolayı plaket takdiminde bulundu. Teşekkür ziyareti sonrası açıklamada bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi AK Parti, Kızılay'ımızın koronavirüs ve ramazan ayı süresince ülkenin düşen kan stoklarına yapmış olduğu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. İstanbul teşkilatı ve 39 ilçesiyle beraber seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde kan bağışı ile ciddi bir destek oldu. Bu bir bilinç ve birlikte hareket etme motivasyonu. Ben teşkilatımızı ve il başkanımızı tebrik ediyorum. Kızılay'a kan bağışı yapan bütün teşkilat mensuplarına hastalar adına şükranlarımızı arz ediyorum. Özellikle bu dönemlerde yapılan bağışlar çok daha kıymetli. İnsanların tedirginlik yaşadığı, sokağa çıkmakta imtina ettiği bir dönemde olması bizim içinde çok anlamlıydı. 4 hafta süresince 15 bin 150 ünite kan bağışı aldık. Bütün ilçelerimiz katıldı. Zor ve uzak olmasına rağmen bu organizasyon başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Kan'ın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Kınık," Ülkenin her gün kana ihtiyacı var. Biz sadece ihtiyaç değil olağanüstü durumlarda kullanmak üzere ülke stoklarının belirli bir güvenlik seviyesinde ilerlemeyi arzu ederiz. Şuanda koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmiş ameliyatlar yapılıyor. İhtiyaçlar normale göre fazla. Vatandaşlarımızdan sağlıklı erkeklerin yılda 4 defa, kadınlarında yılda 3 defa kan verebileceğini ifade etmek istiyorum. Herhangi bir insan sağlığına olumsuz bir etkisi yok. Bu süreçte de düzenli kan bağışının devam etmesi çok çok daha önemli" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Kızılay başkanımızla yaklaşık 1,5 ay önce bir görüşme yaptık. Kendilerinin o çağrısına karşılık bizler ne yapabiliriz diye hem bir vatandaş olarak hem de partimizi temsilen bu sürece nasıl katkıda bulunabilir diye bir konuşmamız oldu. Sonrasında ortak bir karar belirledik. Bizler de İstanbul İl Başkanlığı olarak 39 ilçemizde tüm teşkilatımızın desteklediği bir kan bağışı kampanyası başlattık. Süreç normal bir süreç değil, zor bir dönemdeyiz. Temizlik, maske ve mesafe kuralının en üst düzeyde uygulandığı bir salgın dönemindeyiz. Bu dönemin salgın süresi olması vesilesiyle de vatandaşlarımızın tedirginliği bu dönemde muhakkak olmuştur. Biz 4 hafta gibi bir süreç içerisinde sokağa çıkma yasağının kademeli olduğu günlerde dahil 15 Bin 150 ünite kan bağışı yapılmış oldu. Ben 39 ilçedeki tüm teşkilatlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Kızılay'ımızın da sloganı olan bir kan 3 can sloganına şunu da ilave etmemiz lazım.Bir kan 3 cana vesile olmuş olabilir. Sadece kan bağışı kampanyasının zaruri ihtiyaç dönemlerinde değil, sürekli haline getirebilmek lazım" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Ekonomi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Dünya
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özerk Demet Akalın Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Kızılay'dan AK Parti'ye teşekkür ziyareti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 13:57:22. #1.15#
title