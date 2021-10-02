Kızılay'dan 95'lik Hüseyin amcaya ziyaret

BİLECİK (İHA) - Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesine bağlı Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri, 95'lik Hüseyin amcaya ziyaret etti.

Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Berber'i ziyaret etti. Hüseyin amcanın hayat hikayesini dinleyen gençler tecrübelerinden faydalandı. Hüseyin amcanın askerlik yıllarını anlatırken İsmet İnönü ile olan hatırası gençleri heyecanlandırdı. Hüseyin amcanın Türk kahvesi hayranı olduğu öğrenen gençler, kendisine Kızılay kahve fincanı takımı ve Türk kahvesi hediye edildi.

Hüseyin amca gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gençler ise, Hüseyin amcayla tanışmış oldukları için mutluluklarını ifade ettiler. - BİLECİK