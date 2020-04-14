Kızılay'dan 3 bin 500 yaşlıya gıda yardımı
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Kızılay, Adana, Güncel

Kızılay'dan 3 bin 500 yaşlıya gıda yardımı

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü 3 bin 500 vatandaşa gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

14.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:14
Kızılay'dan 3 bin 500 yaşlıya gıda yardımı

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü 3 bin 500 vatandaşa gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığını belirterek, bu dönemde 3 bin 500 yaşlı vatandaşa ulaşarak gıda yardımı yaptıklarını belirtti. Saygılı, "65 yaş üzeri değerli büyüklerimiz evde kalsınlar diye bir taraftan gıda ve hijyen ihtiyaçlarını Kızılay olarak karşılamaya devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz yardımlaşarak birbirimize omuz vererek bu süreçleri birlikte geçeceğiz. Kıymetli iş dünyasından gelen gıda kolilerini ve temizlik malzemeleri geldikçe dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşla hayırsever arasında köprü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yardımı alan vatandaşlar ise Kızılay'a her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Yardımlar esnasında yaşlıların duygulandığı görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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