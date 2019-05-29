Kızılay'dan 200 yetim çocuğu bayramlık hediyesi

Türk Kızılay Mardin'in Nusaybin Şubesi, 200 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

Çeşitli sponsorlardan alınan destekle ilçedeki yetimleri giyim ve ayakkabı mağazasına davet eden Kızılay Derneği yöneticileri, çocukları giydirdi. 0 - 15 yaş arası 200 çocuğa bayramlık elbise alınırken bazı ailelere de gıda yardımı yapıldı.

Yetim çocuklar için yapılan yardımlar hakkında konuşan Türk Kızılay Derneği Nusaybin Şube Başkanı İlamettin Ay, Kızılay olarak başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, Hz. Muhammed'in (sav) emaneti olan yetim çocuklara sahip çıktıklarını söyledi. Bu bayramda da yetim çocukları sevindirdiklerini kaydeden Ay, ilçede bulunan 200 yetim çocuğa bayramlık alınmasında emeği geçen tüm destekçilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İHA