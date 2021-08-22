Kızılay: "Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır"
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Kızılay: "Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır"

Kızılay: 'Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay tarafından bir gazetede yer alan haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Türk Kızılay tarafından bir gazetede yer alan haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır" denildi.

Türk Kızılay, bir gazetede yayımlanan ve Genel Başkan Kerem Kınık ile ilgili iddiaların yer aldığı haber üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TBMM'de bulunan bir siyasi parti mensubunun soru önergesi olarak öne sürdüğü iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul ve Ankara Ticaret odalarının kayıtlarının sorgulanması ile hazırlandığı anlaşılan soru önergesindeki bilgiler güncellikten uzaktır. 12'si İstanbul 1'i ise Ankara Ticaret Odasında görülen kayıtlardaki şirketlerin bir kısmı yıllar önce kapatılmış, bir kısmındaki kayıtlar da güncelliğini yitirmiştir. Diğer kayıtlar ise Dr. Kerem Kınık'ın Kızılay Genel Başkanı olması sebebiyle doğal olarak Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürüttüğü, Türkiye Kızılay Derneği'ne gelir getirmek amacıyla oluşturulan Kızılay Yatırım A.Ş'nin iştiraklerine ait bilgilerdir.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim üyesidir ve sadece buradan maaş almaktadır. Kızılay Yatırım A.Ş'nin iştiraklerinden doğan ve yasanın öngördüğü sınırların çok altında olan tahakkuklar ise yasal kesintilerin ardından süreç içerisinde yine insani yardıma döndürülmektedir.

Kızılay gibi önemli bir Kurumun Genel Başkanı adına ortaya atılan böyle bir iddiayı, Kızılay'ın ilgili birimlerinden de bilgi almadan kesin yargı içeren bir dil ile gazetenin manşetine taşımak, gazetecilik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Buna ilişkin olarak Kızılay'ın ve Genel Başkan Dr. Kerem Kınık yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır. İnsani yardım kuruluşundaki bu görevini tamamen gönüllü olarak yerine getirmektedir.

Ancak şunu belirtmek isteriz ki; Daha önceki bazı açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi, Kızılay ne zaman bir afetin ardından milletinin yarasını sarmaya koşsa, gerçek dışı bir haber veya iddia yeniden gündeme taşınmakta, Kızılay'ın milleti ile kurduğu bir buçuk asırlık bağ koparılmaya çalışılmaktadır. Kızılaycılar aylardır önce Karadeniz seli, ardından orman yangınları, onun ardından yeniden Karadeniz seli olmak üzere tüm afetlerde gece gündüz özveri ile görev yapmaktadır. Bazıları aylardır evlerine bile uğrayamamıştır. Bu özveriyi görmeden, hatta görülmesini bile engellemeye çalışarak yürütülen bu karalama kampanyasının ihtiyaç sahipleri lehine olmadığı çok açıktır. Kimlerin lehine olduğunun yorumunu ise milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Kızılay'ın tamamen kötü niyetle hazırlanmış bu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını tekraren bildirir, hayırseverlerimize ise yaptıkları her hayrın bihakkın yerin ulaştığını bir kez daha hatırlatırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kızılay: "Daha önce de açıklandığı gibi Kızılay Genel Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği'ndeki Başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almamaktadır" - Haberler
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