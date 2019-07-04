Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (2)

Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sakarya Caddesi metro çıkışından görüntüler Devrilen ağaçtan görüntüler Ekiplerin esnafı uyarması İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sakarya Caddesi metro çıkışından görüntüler
Devrilen ağaçtan görüntüler
Ekiplerin esnafı uyarması
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. (2)

Kaynak: AA
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