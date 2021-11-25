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Kızılay'da bomba paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kızılay'da bomba paniği

Ankara'nın en kalabalık merkezlerinden olan Kızılay'da şüpheli paket paniğe yol açtı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın en kalabalık merkezlerinden olan Kızılay'da şüpheli paket paniğe yol açtı.

Ankara'nın en kalabalık merkezlerinden Kızılay Atatürk Bulvarı'nda yolcu durağının yanına bırakılmış şüpheli bir bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı. Bulvarda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine bomba imha uzmanının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli pakette herhangi bir patlayıcı unsura rastlamadı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri bölgeyi yeniden trafiğe açtı. - ANKARA

Kızılay'da bomba paniği

Kızılay'da bomba paniği

Kızılay'da bomba paniği

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