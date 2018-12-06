Son dakika! Ankara'da Belediye Otobüsü Yayaların Arasına Daldı! Yaralılar Var
Son dakika! Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı önlem alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
OTOBÜS YAYALARIN ARASINA DALDI
Ankara Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı.
2 KİŞİ YARALANDI
İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.