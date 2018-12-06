Son dakika! Ankara'da Belediye Otobüsü Yayaların Arasına Daldı! Yaralılar Var

Son dakika! Ankara'da Belediye Otobüsü Yayaların Arasına Daldı! Yaralılar Var

Son dakika! Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.

Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı önlem alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS YAYALARIN ARASINA DALDI

Ankara Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı.

2 KİŞİ YARALANDI

İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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