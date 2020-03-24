Kızılay Çorlu Şubesi adeta seferberlik ilan etti Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan kurumların başında gelen Kızılay Çorlu Şubesi yöneticileri ve gönüllüleri Çorlu'da karantina altına alınan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama için çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan kurumların başında gelen Kızılay Çorlu Şubesi yöneticileri ve gönüllüleri Çorlu'da karantina altına alınan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Kaymakamlığı ile koordine şekilde çalışma yürüterek verilen görevleri eksiksiz yerine getirme adına mesai harcayan Kızılay Çorlu Şubesi Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın verdiği görev doğrultusunda yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan toplam 178 kişinin yemek, çay ve kahve ihtiyaçları başta olmak üzere özel giderleri ile ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Her biriniz bizim için değerlisiniz merak etmeyin görevimizin başındayız. Biz sizin için çalışmaya ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz, siz evinizde kalın yeter" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA