Kızılay çocukları unutmadı Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Bir bisküvi firmasının Türk Kızılayı'na bağışladığı bisküvi ve krakerler Türk Kızılay Bilecik Şubesinde paketlenerek korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyarette teslim edildi. Çocuklar hediyeler ve ikramlar sonrası mutlu olurken, Kızılay'a teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA