Kızılay çocukları unutmadı
Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.
25.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:04
Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.
Bir bisküvi firmasının Türk Kızılayı'na bağışladığı bisküvi ve krakerler Türk Kızılay Bilecik Şubesinde paketlenerek korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyarette teslim edildi. Çocuklar hediyeler ve ikramlar sonrası mutlu olurken, Kızılay'a teşekkür ettiler. - BİLECİK
Kaynak: İHA