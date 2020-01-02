Kızılay Çarşısı esnafı: "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin"

02.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:29

Yıkım kararı alınan Erzincan Kızılay Çarşısında esnaf, "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin" dedi.



Kızılay Çarşısı Yönetim Başkanı Esalettin Batmaz, konuyla ilgili Kızılay Erzincan Şubesinden bir açıklamada bulunularak esnafı mağdur etmeyeceğiz denildiğini kaydederek şöyle konuştu:



"Defalarca biz bunları duyduk. Yazılı bir şey olmadıktan sonra veya böyle beyanatlar da işte biz böyle yaptık, şöyle yaptık, bunu yaptık, ben 35 senedir bunları dinledim zaten. Kızılay bittiği zaman bize yer vereceğim diye taahhütte bulunmuştu. Onlara senet yapın, bunu yapın, şunu yapın demiyoruz. Bize bir yazı versinler ki sizi biz mağdur etmeyeceğiz. Burada mağdur etmeyeceğiz diye diyorlar. Yıllarda zaten bizi mağdur etmeyeceğiz dediler. Bunlar en sonunda yine mağdur olduk. Elektrik kesildi, su kesildi hepsi yapıldı nasıl mağdur olmadık. Belediye Başkanının bize tahsis ettiği bir yer var. Kendi gücümüzle biz buraları yaptık. Ama kışa kötü geldik. Burada biz ticaretimizi devam etmeye çalışıyoruz. Yarın Kızılay orada bittiği zaman bize yer vereceğim diye taahhütte bulunmuştu yazılı bir şey yapsınlar biz de rahat edelim şu anda endişeliyim ben." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA