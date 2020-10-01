Kızılay Çankırı Şubesinden immün plazma bağışı konusunda sosyal medya uyarısı

Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, plazma tedavilerinin sadece Türk Kızılay tarafından yapıldığını söyledi.

Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, plazma tedavilerinin sadece Türk Kızılay tarafından yapıldığını söyledi.

Ulusoy, Çankırı Şubesinde düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıktığı günden beri kan bağışı ve plazma destek konusunda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüsü yenen herkesin plazma bağışı yapamayacağını, bunun belirli şartları olduğuna işaret eden Ulusoy, "Plazma tedavileri sadece Türk Kızılay tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir hastane, özel bir kuruluş, özel bir teşebbüs durumu yoktur. Tamamen Kızılay laboratuvar kısmında koronavirüse yakalanmış insanların 14 gün karantina süresi sonrasında bir defa negatif veya 28 gün içerisinde pozitif çıkmadığı süreçte 3 ay içerisinde plazma bağışı yapılabiliyor." dedi.

Çankırı'da kan merkezi olmadığından Ankara Cebeci Kan Merkezine bağlı olduklarını anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Gönüllü arkadaşlarım bir tarama yapıyor. Tarama ile bağışçı olmak isteyenleri steril edilmiş araçlarla götürüyoruz. Bir de son zamanlarda sosyal medya üzerinden bir bağışçı aranması var. Bizim Genel Başkanımız bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada yapılan bağışlarda bazen maddi menfaat bekleyen insanlar ulaşabiliyor hasta yakınına. Orada bazı şeyler değişiyor. Bağış için kan merkezine giden herkes bağışçı olmuyor. Burada belirli kriterler var, bu konuda Kızılayla irtibata geçilirse biz yardımcı oluyoruz. Bağış seviyesinde de Çankırı için şu an iyi seviyedeyiz ama bu bugünkü değerler için, önümüzdeki süreçlerde ne olacak bilmiyoruz. Önümüz kış ayı, dolayısıyla kış ayında hastalıkların biraz daha artma durumu var. Bu durumda belki bağışçıya ve plazmaya daha çok ihtiyacımız olacak. Şimdiden hemşehrilerimizin kan bağış ve plazma bağışlarını şube olarak gerekiyorsa ulaşımda dahil olmak üzere yardımcı olacağız. Bu konularda da tedbirlerimizi aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın