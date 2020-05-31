Kızılay can dostlarımızın da yanında
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Kızılay can dostlarımızın da yanında

Türk Kızılay Bursa Şubesi, pandemi ile mücadele günlerinde sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Kızılay can dostlarımızın da yanında
31.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:00

Türk Kızılay Bursa Şubesi, pandemi ile mücadele günlerinde sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi ilk günden bu yana saha çalışmalarını yürüttüğü pandemi ile mücadele günlerinde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Pandemi ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında sevgi ve şefkatten mahrum kalan, su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için oluşturulan ekipler, şehrin farklı noktalarında can dostlarımızın yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pandemi ile mücadele sürecinin ilk günlerinden itibaren ve geçtiğimiz ramazan ayında hayırseverlerin destekleri ile her kesimden ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Bursa Şubesi ekipleri, sokakların sessiz sakinleri olan dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yeni serbesti günlerinde de bağışçıların destekleri ile saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek tüm ihtiyaç sahiplerinin olduğu gibi sessiz dostlarımızın da yanında olacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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