Kızılay çalışanları ve gönüllüler İstiklal Marşı için video klip hazırladı

BOLU (AA) - Türk Kızılay Bolu Şubesi çalışanları ile gönüllüler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünü hazırladıkları video kliple kutladı.

Klipte, Kızılay çalışanları ve gönüllüler ile şehit yakınları ve gaziler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Klibin başında konuşmasına yer verilen Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, "Bu anlamlı çalışmayla Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı.