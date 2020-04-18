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KIZILAY ÇAĞRIDA BULUNDU, İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN BAĞIŞA GELDİLER

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay'ın kan merkezlerine gitti.

18.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:47
KIZILAY ÇAĞRIDA BULUNDU, İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN BAĞIŞA GELDİLER
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay'ın kan merkezlerine gitti.

Koronavirüs salgını kan bağışlarını da etkileri. Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.  Kızılay'ın, "Sadece hayat kurtarmak için evden çık" çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı. Bağışçılara koronavirüs nedeniyle kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacını karşılamayacak seviyede olduğu bilgisi verilince, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı vatandaşlar kan bağışı için dışarı çıkarak Kızılay'ın kan topladığı noktalara geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Meydanı'ydı. Kan bağışı yapmak için sokağa çıkanlar, polis ekiplerine ise bağışçı olduğunu söyleyerek Kızılay'dan gelen kısa mesajı gösterdi. Kan vermeden önce form dolduran vatandaşların, tek tek içeriye alındığı ve kan vermeden önce görevliler tarafından dezenfektan ile sterilize edildiği görüldü. Kuyrukta ise bağışçılar, sosyal mesafe kuralına uydu. 

"MESAJI GÖRÜP KAN BAĞIŞINA GELDİK"

Sarıyer'den kan bağışı için Üsküdar'a gelen Nihat İşcan,"Çok yoğun oluyoruz hafta içi. Zamanımız olmadı.  Geçen hafta da bize mesaj geldi ama tereddüt ettik. Emniyet birimlerine danıştık, gidebilirsiniz denilince biz de fırsat bulduk geldik kan bağışımızı yapıyoruz. Mesajı görüp geldik, mesajda kan bağışı merkezlerine bekledikleri ve herhangi bir sorun olursa bu mesajı güvenlik güçlerine gösterebileceğimizi yazıyor" dedi. 

"BU DÖNEMDE KAN BAĞIŞI ÇOK AZALDI"Okmeydanı'ndan kan bağışı yapmak için Üsküdar'a geldiğini ifade eden bir başka vatandaş Yüksel Güray ise, "Bu dönemde ülkemizde kan bağışının çok azaldığını bildiğimiz için, fırsat bu fırsat dedik. Geldik, kan bağışında bulunuyoruz" şeklinde konuştu. 

"SAMATYA'DAN ÜSKÜDAR'A GELDİM"30 yıldır düzenli kan bağışı yaptığını söyleyen Yaşar Mercan de, "Kan çok önemli. Samatya'dan buraya geldik. Türk Kızılay'ının bize gönderdiği mesajlar var. O mesajı polislere gösterince serbestimiz var. Giderken de zaten kolumuza barkod takıyorlar. Bununla geldiğiniz yere geri dönebiliyorsunuz"  ifadelerini kullandı.Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'na da kurulan Kızılay çadırına çok sayıda kişi geldi. Buraya gelen bir kişi, "Yasağın olduğu gün bile olsa, önemli bir durum olmasa Kızılay bizi çağırmazdı. Vatandaşlık görevidir bu. Milli duygularla evden çıkıp geldik kan verdik. Huzurluyuz" ifadesini kullandı.

"SİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"Kızılay'ın vatandaşları kan bağışına davet ettiği mesajında, şu ifadelere yer verildi:  

"Saygıdeğer bağışçımız, koronavirüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, akdeniz anemisi, by-pass hastaları, yenidogan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizi 16 Nisan 2020-30 Nisan 2020  tarihlerinde 10: 00-18: 30 saatleri arasında Üsküdar Meydanda(Mihrimah Camii yanı) hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık."

- İstanbul

Kaynak: DHA

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