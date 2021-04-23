Kızılay Bursa'da 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı
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Kızılay Bursa'da 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı

Kızılay Bursa'da 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 'Hilal Sofra' projesi kapsamında Ramazan'ın ilk 10 gününde 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 'Hilal Sofra' projesi kapsamında Ramazan'ın ilk 10 gününde 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı. Şube Başkanı Özcan Susmaz, "Gece-gündüz sahadayız" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik rutin yardımların yanı sıra Ramazan'da da çalışmalarını cansiperane şekilde sürdürüyor. Pandemi sebebiyle kurulamayan iftar çadırlarının yerine günde 2 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılması için geliştirilen 'Hilal Sofra' projesi vatandaşların sofrasını ısıtırken, yardımlaşma duygusunu da yeniden hatırlatıyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi ayrıca, mobil mutfak araçlarıyla çeşitli mahallelerde günde 500 kişiye iftar öncesi ve iftar sonrası dağıtımlar da yaparak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

"Tüm kalplere hilal olsun"

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, 'Pandemi sebebiyle sofralar birbirinden uzak olsa da gönüller yakın olsun' düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilen Hilal Sofra projesi kapsamında Ramazan'ın ilk 10 gününde Bursa'da 20 bin kişiyi sıcak yemekle buluşturduklarını söyledi. Projenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüreklere dokunduğunu belirten Özcan Susmaz, "Yıl içindeki yardımlarının bir bölümü olan Ramazan ayı için 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!' sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılay, modern ve örnek projeleriyle hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunmaya devam ediyor. Türk Kızılay Bursa olarak Hilal Sofra Projemiz kapsamında Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin evine her akşam sıcak yemek teslim ederek, dayanışma ruhumuzu yaşatmayı ve sofralara mutluluk getirmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizde evlerinde ziyaret ederek tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyoruz. Ramazan sonuna dek her akşam bu yemekler evlere teslim edilecek. Böylece Türk Kızılay'ın iyilik sofrası gönüllere kurulurken ihtiyaç sahiplerinin sofraları bu mübarek ayda boş kalmayacak" dedi.

Bağışlar sürüyor

Türk Kızılay Bursa Şube olarak Ramazan ayının ilk gününden itibaren özverili çalışmalarla önemli bir mesafe kat ettiklerini de kaydeden Özcan Susmaz, "Saha çalışmalarımızı pandemi sürecinde de aktif olarak sürdürüyoruz. Bağışçılarımızdan aldığımız güçle elde ettiğimiz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için uzak-yakın, gece-gündüz demeden çalışan gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ev ziyaretleriyle belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay'ın merhamet elini uzatmamızda en büyük destekçimiz bağışçılarımız, en güçlü kolumuz ise gönüllülerimiz" ifadelerini kullandı. Susmaz, hayırseverlerin Ramazan boyunca fitre, fidye ve zekat bağışlarının yanı sıra şartlı bağış yaparak ya da ayni bağışlarda bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek olabileceklerini de dile getirdi. - BURSA

Kızılay Bursa'da 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı
Kızılay Bursa'da 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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