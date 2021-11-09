Kızılay Beypazarı Temsilciliğinden Kaymakamımıza Ziyaret

29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Hafasında nedeni ile Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanı Yunus GÜNGÖR ve Kızılay gönüllüleri, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'ı ziyaret ettiler. Sohbet havasında geçen ziyarette Türk Kızılayının faaliyetleri konuşuldu.

Türk Kızılay'ının önemini tüm dünyanın öğrenmiş olduğunu belirten Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN "Kızılay haftası münasebeti ile ziyaretlerinden dolayı Kızılay başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum dedi.

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