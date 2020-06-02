KIZILAY BAŞKANINDAN 'PASİF AŞI' MÜJDESİ, PLAZMA SATIŞI UYARISI -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KIZILAY BAŞKANINDAN 'PASİF AŞI' MÜJDESİ, PLAZMA SATIŞI UYARISI -1

Hastalarımızın yüzde 95'i bağış yaptıStoklarımızda da 3 bin ünite dondurulmuş plazma varKan ve plazma da insan vücudunun bir dokusudur.

02.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:14

Hastalarımızın yüzde 95'i bağış yaptı

Stoklarımızda da 3 bin ünite dondurulmuş plazma var

Kan ve plazma da insan vücudunun bir dokusudur. Tıpkı kornea nakli gibi kan veya kan ürünlerinin nakli de aynı hukuki çerçeveye tabidir. Ticareti yapılamaz

Herhangi bir menfaat karşılığında alınıp satılamaz, herhangi bir kurum da bunun alınmasına, satılmasına aracılık edemez

Özlem YURTÇU KARABULUT- Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA) KIZILAY Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'de Kovid-19 hastaları için plazma arayışına gerek kalmadığını söyleyerek 'Stoklarımızda da 3 bin ünite dondurulmuş plazma var. Türkiye, koronavirüs salgınında plazma bağışı konusunda dünyada birinci sırada. Hastalarımızın yüzde 95'i bağış yaptı. Plazmanın para karşılığı satılması kanunen suçtur dedi. Dr. Kınık bir de müjde verdi. Kınık, 'Pasif bağışıklık olarak bilinen hiperimmünglobulin'in endüstriyel üretimine başlayacağız. Yani plazma içinden saflaştırarak elde ettiğimiz antikorlarla 'pasif aşı' üreteceğiz. İlk çalışmalarımızı tamamladık. Artık yeni bir salgın durumunda dahi elimizde yeterli sayıda dondurulmuş plazma ve pasif aşı olacak diye konuştu.

4 BİNE YAKIN HASTAYA PLAZMA NAKLİ YAPILDI

Koronavirüs tedavisinde başarıyı artıran yöntemlerden biri de 'plazma nakli' oldu. Türkiye, bu uygulamaya dünyada en erken başlayan ülkelerden biri olarak şimdiye dek 4 bine yakın hastaya plazma nakli gerçekleştirdi. İyileşmiş hastaların kanında koronavirüsle savaşmak üzere oluşan antikorların kan ürünü olan plazma ile nakledilmesi sonrası durumu kritik olan hastaların Kovid ile savaşında bağışıklık sistemini güçlendiren bu yöntem sayesinde yüzlerce hastanın hayatı kurtuldu.

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, 'Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü 10 Mart'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Kızılay olarak Bilim Kurulumuz bu konuyla alakalı hızlı hareket ederek lojistik alt yapılarımızı da tamamladık ve ülkemizde bu tedaviyi de en erken dönemde başlattık. Çin ve ABD gibi nüfusu milyarlar ya da 100 milyonları bulan ülkelerle kıyasladığımızda, ülkemiz plazma bağışında dünyada ilk sırada. İyileşen ve bağış yapma kriterlerini sağlayan hastalarımızın yüzde 95'i çağrımıza olumlu yanıt verdi ve bağışa evet dedi. Bu ülkemiz açısından iftihar edilecek bir şey tabii. Şimdiye dek yaklaşık 3 bin immün plazma bağışçısından, 7 bin ünite plazma bileşeni topladık. 4 bine yakın hastaya da nakil yapıldı, biyobankalarımızda dondurulmuş olarak sakladığımız 3 bin ünite de plazma bulunuyor. 3 yıl dayanıklı bu dondurulmuş palzmalar. Yeni bir salgın dalgasında da kullanılabilecek diye konuştu.

'MENFAAT KARŞILIĞI YAPILMASI SUÇ'

Dr. Kınık, salgında ilk etapta iyileşen hasta ve bağışçı sayısı az olduğu için sağlık sektörü içerisinde bir ürün darlığı söz konusu olduğuna ve ailelerin bireysel olarak plazma arayışına girdiğine işaret ederek, şunları söyledi

'Bu dönemlerde özellikle hasta yakınlarının bireysel çabalarına şahit olduk. Zaman zaman da bazı kişilerin menfaat karşılığı immün plazma vericisi olduğu yönünde duyumlar aldık. Çok şükür ki bunlar istisnai kaldı. Türkiye'nin yaklaşık 300 hastanesine immün plazma gönderdik ve 4 bine yakın hasta bu tedaviden yararlandı. Şu an stoklarımızda -25 derecede koruduğumuz 3 bin ünite daha var ve gittikçe de artacak bu sayı. Hastanelerimizin talebinin karşılanamaması gibi bir durum yok. Türkiye'de insana dair herhangi bir organ veya doku parçasının ticarete konu yapılması, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç teşkil ediyor. Gerek özel hastanelerde, gerekse bireysel arayışlarda herhangi bir maddi menfaat karşılığında bu iş yapılamaz. Kan ve plazma da insan vücudunun bir dokusudur. Tıpkı kornea nakli gibi kan veya kan ürünlerinin nakli de aynı hukuki çerçeveye tabidir. Ticareti yapılamaz. Herhangi bir menfaat karşılığında alınıp satılamaz, herhangi bir kurum da bunun alınmasına, satılmasına aracılık edemez

'İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ DALGAYA HAZIRIZ'

Sağlık Bakanlığı ile yapılan öngörüler çerçevesinde iyileşen ve immün plazma bağışlama şartlarını taşıyan bütün hastalarla temas kurup bağış vermek isteyenlerden plazma toplamaya devam edeceklerini açıklayan Dr. Kerem Kınık, 'Bunları da Kızılay'ın biyobankalarında depolayacağız. Önümüzde ikinci veya üçüncü bir Kovid dalgasında ya da hastalığın kalıcı bir hal alıp mevsimsel bir hastalık seyri göstermesi durumunda kesin bir ilacı ya da aşısı bulunana kadar, en etkili tedavisi immün plazma olduğu için depolama kararı aldık. Dolayısıyla şu an itibarıyla hem ihtiyacı karşılıyoruz hem de olası dalgalanmalar için elimizde stokları hazır tutuyoruzö diye konuştu.

'SAFLAŞTIRILMIŞ ANTİKORLARLA PASİF BAĞIŞIKLAMA' Kızılay Başkanı Dr. Kınık Kovid-19 virüsünün insan vücuduna girdikten sonra vücudun hastalıkla savaşabilmek için bir bağışıklık tepkisi verdiğini söyleyerek pasif bağışıklama konusunda da Kızılay'ın önemli projeler üzerinde çalıştığını anlattı. Kınık bir de müjde verdi ve şunları kaydetti

Bağışıklık sistemi buna karşı bir antikor oluşturuyor. Biz bunlara immünglobulin diyoruz. Hastalığı yenmiş ve iyileşmiş olan insanlarımızın kanlarında bu immünglobulinler iki hafta sonra pik noktasına ulaşıyor. Biz bu dönemlerde kişiden birer hafta arayla üç kez 600 mililitre plazma alıyoruz. Bu plazma, serum verir gibi doğrudan hastaya nakledilebiliyor. Biz şimdi bunu başka bir prosesten geçirerek plazma içindeki bu antikorları saflaştırarak toplama çalışması yürütüyoruz. Benim de Öğretim Üyesi olduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki bazı hocalarımızla laboratuvar ortamında bunu başardık. Artık dozu ayarlanmış, bir ilaç gibi hastaya enjekte edilebilecek formlarda üretimi yapılabilecek. Yakın bir tarihte endüstriyel bir sürece dönüştürülecek. Yani Kızılay'ın biyobankalarında dondurulmuş olan bütün plazmalar bu prosesler içerisinde işletilerek ilaç haline getirilecek. Bu yöntemin plazma nakline göre avantajı ise şu Bazı insanların vücudunda bu antikorlar daha fazla üretilebiliyor, bazılarında ise daha az olabiliyor. Her plazmanın içerisindeki antikor miktarını bilemiyorsunuz normalde. Ama siz bunu saflaştırdığınızda, gramajını, dozajını ayarlayabiliyorsunuz. Eşit oranlara böldüğünüz için de her hastaya ilaç verir gibi ne dozda verdiğinizi bilerek enjekte edebiliyorsunuz. Volümü düşük olduğu için de kalp yetmezliği vs gibi sıkıntılı hastalarda da kullanımı daha kolay oluyor

'AVRUPA'DA ÜRETEBİLECEĞİZ'

Üretimin yapılabileceği tesisle ilgili yatırımların halen devam ettiğini ancak Kovid-19 salgınının beklenmedik bir şekilde gelmesi nedeniyle bununla da ilgili hızla aksiyon aldıklarını anlatan Dr. Kınık, halk arasında 'pasif aşı' olarak bilinen saflaştırılmış antikor üretiminin Kızılay adına Avrupa'daki tesislerde yapılabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı

'Yakın zamanda plazmalarımızdan Kovid-19'a yönelik pasif aşılama ilaçları üretilmiş olacak. Bu da önümüzdeki olası dalgalarda veya salgınlarda daha hedefe kilitlenmiş bir tedavi olarak elimizde bulunacak. Bu ürünlere ivedilikle ihtiyacımız olabileceği için kendimize farklı üretim seçenekleri de baktık. Türkiye'deki bu yatırımlar hızlı bir şekilde yapılamazsa bile Avrupa Hıfzısıhhası'ndan kendi ulusal kan sistemimizin denetimini geçirdik. Bize bir 'audit (denetim belgesi)' verildi. Yani Türkiye'deki herhangi bir kan ürünü Avrupa'daki herhangi bir kan ürünü fabrikasında işlenebilir artık. Sertifikamız var. Dolayısıyla biz kendi ürünlerimizi Avrupa'daki, özellikle Almanya'daki paydaş olduğumuz firmalara götürüp Kızılay görevlileri nezaretinde, plazmaları orada ilaç haline getirip tekrar ülkemize getirebileceğiz.

KIZILAY BAŞKANINDAN 'PASİF AŞI' MÜJDESİ, PLAZMA SATIŞI UYARISI -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'deki protestoların odağında olan Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
ABD'deki protestoların odağında olan Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Cemaat secdeye gittiği sırada harekete geçse de kamera olan biteni anbean kaydetti
Cemaat secdeye gittiği sırada harekete geçse de kamera olan biteni anbean kaydetti
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: KIZILAY BAŞKANINDAN 'PASİF AŞI' MÜJDESİ, PLAZMA SATIŞI UYARISI -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:19:27. #1.14#
title