Kızılay Başkanı deprem bölgesinde

26.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:17

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Depremin etkisinin en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de devletin tüm organları depremzedeler için seferber olurken, Türk Kızılayı da ilk günden itibaren sahada yer alıyor. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Doğanyol merkezi ile Gökçe Mahallesine geldi.



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kınık, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya'da AFAD'ın koordinasyonunda insani yardım çalışmaları ile arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yaklaşık 200 profesyonel afet uzmanı ile yüzün üzerinde gönüllü ile birlikte Malatya'da ve Elazığ'da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kınık, "Ana sorunumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda 6 bin öğün yaklaşık Elazığ'da 2 bine yaklaşık öğünde Malatya'da Pütürge ve Doğanyol beldelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bir taraftan da Malatya bölgesinde 2 bine aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeleri, ısıtıcıları, yatakları kendilerine verildi. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı, tespitler yapıldı ihtiyaçları kendilerine teslim edildi" şeklinde konuştu.



Bütün sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları ile birlikte ortaklaşa çalıştıklarını kaydeden Kınık, "Afetin o ilk dönemindeki acısı yavaş yavaş küllenmeye başlandı. Bundan sonraki süreç toparlanma süreci. Devletin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yapacağı desteğin yanında bizde Kızılay olarak desteklerimizi sunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA