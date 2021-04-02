Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
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Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu tekrar kısıtlama olması nedeniyle hafta içi kan vermeye vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olabilecekleri ve kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.

Yarın Çaycuma'da Atatürk Anıtı önünde hizmet vereceğini söyleyen Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Elif Duman, " Cumartesi günü kan vermek isteyen vatandaşlarımız yasaklardan muaf oluyor. Anıtın önünde sabah saat 11: 00 ile 17: 30 arası kan bağış otobüsümüzle hizmette olacağız. Kan bağışçılarımızı bekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok
Kızılay bağışçılarına yarın kısıtlama yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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