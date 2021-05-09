Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı

Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay Adana Şubesi, 350 anne ve çocuğa Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıttı.

Kızılay Adana Şubesi, 350 anne ve çocuğa Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıttı.

Adana'da Türk Kızılay'ın organize ettiği etkinlikte, gönüllüler merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde kadınlara ve çocuklara 350 çiçek dağıttı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, anneleri evlerinde ziyaret ederek, çiçek verdi. Türk Kızılay gönüllüleri ayrıca içerisinde ekmek ve çeşitli hediyeler olan paketler de dağıttı.

Saygılı, annelerin dualarını almak için organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Toplumu doğuran annelerimizin gününü kutlamak, sosyal mesafe kurallarını gözeterek onların elini öpmeye geldik. Onlar bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Anneler dua, şefkat ve muhabbet demek. Kadim kültürümüzde, 'cennet annelerin ayakları altındadır' terbiyesiyle onları evlerinde ziyaret ettik" dedi. - ADANA

Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı
Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı
Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı
Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:31:53. #1.14#

title