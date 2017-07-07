Kızılay Aliağa'da Bağışçılarını Bekliyor
Türk Kızılay’ı, güvenli kan temini programı kapsamında kentte kurduğu mobil aracından kan toplamaya başladı.
Türk Kızılay'ı, güvenli kan temini programı kapsamında kentte kurduğu mobil aracından kan toplamaya başladı.
Türk Kızılay'ı, Aliağa Demokrasi Meydanında kan bağış aracını konuşlandırarak bağışçıları beklemeye başladı. Kan toplama aracının 7 ve 29 Temmuz arasındaki değişik tarihlerde kan toplayacağı, bağış saatinin ise 16.00-01.00 arasında Aliağa Demokrasi Meydanında gerçekleştirileceği bildirildi.
Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında, 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kilogram üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllülerin bağış yapabileceği dile getirildi. - İZMİR