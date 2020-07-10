Kızılay, Afyonkarahisar'da insani yardım Ar-Ge merkezi kurdu Kızılay, Afyonkarahisar'da insani yardım Ar-Ge merkezi kurduKızılay Vakfı, Türkiye'nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı onaylı ilk insani yardım AR-GE merkezini Afyonkarahisar'da kurdu.

Kızılay, Afyonkarahisar'da insani yardım Ar-Ge merkezi kurdu

Kızılay Vakfı, Türkiye'nin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı onaylı ilk insani yardım AR-GE merkezini Afyonkarahisar'da kurdu.

Kızılay Vakfı, gelecek için önemli bir adım atarak, Prof. Dr. Besim Ömer Akalın AR-GE Merkezi adını taşıyacak bilimsel ve teknolojik altyapı ile afet yiyecek, içeceği ve bu ürünler için alet- ekipman geliştirilecek merkezi, Afyonkarahisar'da hizmete açtı. Afyonkarahisar Kızılay Maden Suyu Fabrikası içerisinde oluşturulan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın AR-GE Merkezi'nin açılış törenine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Kerem Kınık, 1926 yılından bu yana Kızılay adıyla üretimin devam ettiğini söyledi. Dr. Kınık, "Afyonkarahisar bizim için özel bir vilayetimiz. Hem tarihimizde, hem de insanlık tarihinde çok özel bir yeri olan bir vilayetimiz. Aynı zamanda Gazlıgöl beldesinden çıkan şifalı su da hem ülkemiz, hem de insanlık için çok büyük anlamlar ve değerler ifade ediyor" dedi.

Tarihe not düşmek adına 'Hayra Akan Su' adlı kitabı da yayımladıklarını aktaran Dr. Kınık, şöyle konuştu:

"Bu kitabın içerisinde hem geçmiş tarih, hem de yakın tarih anlatılıyor. Kızılay Maden Suyu, dünyada ilk defa şişeye giren maden suyu, ticarete konu olan ilk maden suyu olduğunu söyleyebiliriz. Yıl ise milattan önce 8. Yüzyıl. 1077 yılında Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasından sonra 1. Alaaddin Keykubat bu bölgeye bir vakıf kuruyor. Buraya içmeler ve kaplıcalar kurdurarak insanların istifadesine bir hayrat olarak sunuyor. Buranın hayrat vasfı devam ederken yanına bir de akar vasfının, yani iyilik yapılacak işlere sürdürülebilir gelir kaynağı sağlanması vasfının eklenmesi ise 2. Sultan Abdülhamit Han'a nasip oluyor. Vakf edilen bu bölge daha sonra Karahisar-i Sahip Marifi'ne, yani o dönemin Milli Eğitim Müdürlüğüne buradan elde edilen gelirlerin vakfedilmesi talimatını veriyor. İstiklal harbi sonrasında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de şifa bulduğu bu kaynağa Kızılay adını veriyor. Halen ürettiğimiz maden sularımız Kızılay adıyla ve etiketiyle kesintisiz olarak 1926'dan bu yana üretimine devam ediyor."

'GEÇMİŞTE ECZANELERDE İLAÇ DİYE SATILIRDI'

Kızılay Maden Suyu'nun şifa özelliğinin yüzyıllardır bilindiğini ve geçmişte eczanelerde ilaç niyetine satıldığını ifade eden Kınık, "Mavi maden suyu Afyonkarahisar'dır. Bünyesinde yaklaşık 3500 mg/L mineral bulunduran, Türkiye'nin en yüksek mineralli suyudur. Geçmişte eczanelerde ilaç diye satılırdı. Bugün artık bakkallarda, marketlerde bulabiliyoruz. İlaç olarak reçete edilirdi. Erzincan ise dünyanın en yüksek magnezyum minarelini barındıran suyudur. Düşük sodyum özelliği yüksek magnezyum özelliğiyle sporcular için günlük aktivitesi yüksek olan insanlar için bir sporcu içeceğidir. Ruh sağlığı açısından da magnezyumun etkisini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'MAHSUN KALPLERİ VE SOFRALARI ŞENLENDİRECEĞİZ'

Ar-Ge merkezinin yapacağı çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Kınık, şöyle devam etti:

"Burası 600 metrekare içinde 3 laboratuvarı bulunan, 20 Ar-Ge uzamanının çalıştığı, sadece gıda ve içecek alanında değil, genel lisansını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış bir Ar-Ge merkezidir. Afetlerdeki özellikle ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalarına başladı bile. 4 patentimizi almış olduk ama sadece bu alanda değil, tekstil, mekanik, kalkınma, tarım pek çok alanda özellikle gıda içecek, afet ve barınma sektörüne bu anlamda destek verecek ar-ge ve inavasyon çalışmalarını yürütecek bu merkez. Sizlerin desteğiyle bu 2 milyarlara, 4 milyarlara, 8 milyar şişelere çıkartmak hem iyiliğin hikayesini dünyaya anlatmak hem buradan elde edeceğimiz gelirlerle yetimlerin, öksüzlerin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek dünyadaki ve ülkemizdeki mazlumların yüzünü güldürmek, mahsun kalpleri şenlendirmek, mahsun sofraları şenlendirmek için çalışacağız."

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de törende kısa bir konuşma yaptı. Vali Çiçek, "Kızılay binlerce yıllık tarihimizde oluşturduğumuz, birlik ve beraberliğimizle kurduğumuz, medeniyetimizden getirdiğimiz değerlerimizle oluşturduğumuz, medarı iftiharımız, bugün dünya mazlumlarının ve Türkiye'deki mahsun, mazlum insanların, nerede bir felaket varsa orada olan Kızılay'a teşekkür etmek istiyorum. Kızılay bizim dünyada gururumuz, onurumuz ve böyle medarı iftiharımız olan kuruluş tarafından adına yakışır bir şekilde üretilen, işletilen Kızılay Maden Suyu Afyonkarahisar fabrikamızda Ar-Ge merkezi açılacak olmasından çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Burası bizim için çok önemli çünkü Afyonkarahisar şahsiyeti, kimliği ve medeniyeti olan bir şehir. Geçtiğimiz yıl dünyada gastronomi alanında 36 il arasına giren bir il olmayı başardı. Biz UNESCO listesine girerken Kızılay Maden Suyumuzun burada olmasının büyük faydasını gördük. Yurt dışından ilimize gelen yabancı konuklarımıza da bunu anlattık, gösterdik ve tattırdık. Kızılay Maden Suyu Fabrikası Afyonkarahisar'a, Afyonkarahisar da Kızılay Maden Suyu Fabrikasına çok yakışıyor. Bu ortamda Ar-Ge merkezinin de kurulmuş olması, burada yeni istihdam alanının açılmış olması, burada yeni arayışlarda bulunacak ve çalışacak olmasından ilin valisi olarak çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AÇILIŞI BİRLİKTE YAPTILAR

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ar-Ge merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Prof. Dr. Besim Ömer Akalın AR-GE Merkezi adını taşıyacak olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezi özelliği taşıyan merkezde, bilimsel ve teknolojik altyapı ile afet yiyecek, içeceği ve bu ürünler için alet- ekipman geliştirilecek.

Kaynak: DHA