Kızılay'a Öğretmen ve Velilerden Kan Bağışı

04.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:45

Türk Kızılay'ın hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak ve kan bağışı bilincini yaygınlaştırmak amacıyla okullarda "Kan Ver Kahraman Ol" sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına Erkan Koleji öğretmenleri ve velileri de destek verdi.

Her yıl Erkan Koleji tarafından geleneksel olarak organize edilen etkinlikte,öğretmen, veli ve öğrenciler Kızılay personeli tarafından kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirildikten sonra bağışlarını yaptılar.

18 yaşındaki öğrencilerve yetişkinlerden alınan her bağış ürünlerine ayrıştırılarak hasta ve yararlıların tedavisinde kullanılacak ve her bağış için 1 Kan 1 Fidan Projesi kapsamında fidan dikilecek.

Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, kan vererek kahraman olan tüm Erkan Koleji ailesini kutladı.

Saygılı," Eğitim camiasının yaptığımız çalışmalara ilgi göstermesinin gelecekte daha insancıl nesillerin bugünden yetiştirildiğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.. Bu anlamda Erkan Eğitim Kurumlarının Kızılay'la kurdukları iletişim, verdikleri destek çok anlamlı. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize, bizlere öğrencilerle buluşma imkanı sağlayan bu güzidekurumun Yönetim Kurulu BaşkanıSerdar Hatipoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Erkan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu iseKızılay'ın çalışmalarını taktirle izlediğini belirterek, " Toplumsal duyarlılık kazanımı çocuklara okul sıralarındayken uygulamalı olarak yaşayarak kazandırılabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle de öğrencilerimizin, insanlara yardım eli uzatan Kızılay'la tanışmaları ve destek olmalarını önemsiyoruz. Katkıda bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Saygılı, konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Bültenler